Fuoco e paura nella notte Distrutte due automobili

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sono quasi le tre del mattino in via Correnti, la strada parallela a piazza Redi, lato Montegranaro, la temperatura è calata rispetto al giorno e soffia perfino un leggero venticello. Improvvisamente i residenti della via, che è costellata di palazzi, sono svegliati da due esplosioni: "Inizialmente ho pensato a proiettili, ad un’arma da, poi mi sono affacciato e ho visto le fiamme alte che divampavano da dueparcheggiate dall’altro lato della strada, ci siamo spaventati molto e per fortuna i vigili delhanno provveduto a spegnere l’incendio", racconta un residente che abita al civico 19, il quale dice di avere "sentito le voci di alcune persone in via Filangeri, dietro casa, mia che forse commentavano le fiamme, non saprei dire di più".