Elena Ugolini | In viaggio a Reggio Emilia per battere la burocrazia

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – "È fondamentale incontrare persone impegnate nei diversi territori e ascoltare le loro necessità. Oggi, a, ho incontrato imprenditori agricoli, persone del mondo della formazione professionale e il presidente di FederFarmaGiuseppe Delfini. Ci sono temi che riemergono sempre. Il primo riguarda la. Le aziende si sentono appesantite da un carico di lavoro che rende sempre più difficile la vita del settore agricolo ed agroalimentare". Queste le prime parole a caldo di, candidata civica per le regionali in-Romagna del prossimo autunno, in tour ieri nel Reggiano. "La preoccupazione degli agricoltori – ha detto– riguarda il proprio futuro che risulta incerto non solo per l’andamento dei mercati ma anche per la difficoltà di reperire il personale necessario per le aziende.