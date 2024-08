Cresce la criminalità sul Lungomare di Ardea | un’altra auto vandalizzata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Un altro giorno, un altro atto di vandalismo. Questa volta, a farne le spese è stata una giovane ragazza che aveva parcheggiato la sua utilitaria suldeglitini, all’altezza del noto stabilimento balneare “Sajonara”.mentre la proprietaria era al mare La ragazza aveva lasciato l’parcheggiata in pieno giorno per andare al mare. Al suo rientro, ha trovato l’aperta e i vetri in frantumi. Gli ignoti malviventi hanno sfondato il deflettore laterale sinistro e forzato la serratura, rovistando all’interno del veicolo senza però asportare nulla, poiché all’interno non c’era nulla di valore.