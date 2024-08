Borderlands la recensione | Cate Blanchett alla guida di un cast poco sfruttato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arriva in sala l'adattamento della serie di videogamein un film diretto da Eli Roth che cura la ricostruzione, ma è carente in termini di storia e capacità di sfruttare i grandi nomi del, a partire da una pur impegnata. In tempi in cui gli adattamenti da videogioco stanno iniziando a funzionare, e bene, come ci dimostrano Super Mario, The Last of Us o Fallout, veder arrivare in sala un altro film che mira a portare su grande schermo caratteristiche e atmosfere di una saga peculiare comenon poteva che destare la nostra curiosità. Se poi si aggiunge la suggestione di un regista con la personalità di Eli Roth e un gran, capitanato dae con Jack Black a dar voce al robot Claptrap, i pezzi sembravano tutti al posto giusto. Almeno, per dar vita a