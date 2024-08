Basket | Giancarlo Ferrero che carica per Germani Brescia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Emozioni su emozioni perche nella prossima annata affronterà Openjobmetis Varese da avversario. Il cestista ha infatti firmato percompiendo un salto, certamente, nella sua carriera. Il giocatore è molto concentrato in vista della prossima LegaA e sembra estremamente carico per la sua avventura. Le dichiarazioni di, ex Openjobmetis Varese (Credit foto – pagina Facebook Pallacanestro)“Sarà molto bello tornare a Masnago pur con una maglia diversa. Aspetto il calendario per conoscere la data. Guarderò con attenzione Varese ma anche Trieste, perché in 9 mesi ho ricevuto enormi manifestazioni d’affetto.