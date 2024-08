Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le Piastre diha ospitato la 48esima edizione del campionatoitalianodellabugia. Vincitore del titolo di più bugiardoè stato MassimoSantini, fiorentino che vive all’Abetone. Ha trionfato salendo sul palco per raccontare la storia di un pittore inesistente e ha descritto a lungo le virtù e i soggetti raffiguratisua tela, interamente rossa. Il bambino meno sincero invece è il pistoiese Marco Pagliai, 5 anni: ha raccontato quella di suo nonno che ha fatto una copia di ghiaccio del David di Michelangelo e, al momento di mostrarla, di fronte al secchio pieno d’acqua che aveva in mano ha esclamato candidamente: “Oh, no. Si è sciolta!”. Il 48esimo campionato della bugia aveva come tema la bugia nell’arte.