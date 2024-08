Superfrustino ultima prova In lizza Baldi e Farolfi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Le luci dell’Ippodromo del Savio questa sera illumineranno la quarta esemifinale del- Tomaso Grassi Award, dalla quale uscirà il nome del quarto driver direttamente ammesso alla finale del 27 agosto e, in virtù dei ripescaggi, anche quelli dei due migliori secondi arrivati. Con Antonio di Nardo, Alessandro Gocciadoro e Roberto Vecchione qualificati di diritto in quanto primi tre della classifica speciale riservata ai guidatori del 2023, per chiudere il cerchio mancherà soltanto l’assegnazione della wild card che verrà attribuita da Hippgroup. La lista dei dieci pretendenti di stasera si apre con Maurizio Cheli, di nuovo a caccia della finale dopo avere per due volte sognato prima e sfiorato poi la vittoria, mentre il palermitano Gaspare Lo Verde torna in riviera in qualità di primattore affermato sulle piste di tutta la penisola.