Serie D Vaghi e Milli a Sesto Greco all’Arconatese

(Di martedì 6 agosto 2024) La Pro, nel girone B diD, si candida per un pronto ritorno nel calcio dei professionisti. Ambizione testimoniata anche dall’ultimo colpo: Stefano, ex Pro Patria. Un giocatore di categoria superiore, acquistato a titolo definitivo: difensore, di Garbagnate Milanese, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Cremonese e successivamente dell’Inter, per poi approdare alla Primavera della Sampdoria. I sestesi, ieri, hanno poi annunciato anche Lorenzo: centrocampista, 19 anni, ex Nardò, Primavera Cesena e giovanili del Lecce. Sempre nel girone B, da segnalare per l’Arconatese l’innesto dell’esterno destro Lorenzo Caradonna.