Se la libertà continua a farci paura speriamo che ci faccia un po’ più paura l’idea di perderla

(Di martedì 6 agosto 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine L’età dell’insurrezione + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Nel suo saggio “Verso l’unità europea”, pubblicato sulla Partisan Review nel luglio 1947, George Orwell si chiedeva quale sarebbe stata la sorte della democrazia liberale e del socialismo democratico. Il noto pessimismo dello scrittore britannico, come mille altre cose sue, risulta liberatorio da rileggere ora. Perché è già con un mezzo sospiro di sollievo che si può celebrare – ma che celebrare, festeggiare – che nel 2024 ancora non sia andata come Orwell temeva, e come probabilmente comunque andrà, prima o poi.