Riello | chiude lo stabilimento di Morbegno mancano acquirenti Il piano d’uscita approvato dai dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024)(Sondrio), 6 agosto 2024 – Lasi avvia verso la chiusura ma Fim e Fiom, insieme alle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie), hanno formalizzato un accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riguardo alle condizioni di “uscita” dei 59 lavoratori e lavoratrici (50 operai e 9 impiegati) interessati. L’accordo è stato sottoposto al voto dei lavoratori della termomeccanica che lo hanno. La società ha confermato la cessazione e conseguente dismissione delle attività produttive del sito. Ad oggi non si prevedono scenari alternativi per una possibile reindustrializzazione in quanto a seguito di approfondite ricerche da parte dell’Advisor specializzato di potenziali investitori interessati a garantire il reinsediamento dell’attività con la piena occupazione, nessuna di queste è stata ritenuta percorribile.