Quando combatte Imane Khelif in finale per l’oro a Parigi 2024 | data orario e programma 66kg boxe

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024)è ad una vittoria dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi di. Dopo le polemiche sul match con Angela Carini, la pugile algerina ha battuto anche la thailandese Janjaem Suwannapheng per 5-0 e si è guadagnata il pass per la finalissima nella categoria. Il match è inalle 22:51 di venerdì 9 luglio e l’avversaria sarà la cinese Liu Yang, vincitrice dei Giochi Asiatici ad Hangzhou. Un’avversaria potenzialmente scomoda pervisto che anche la cinese ha un allungo importante. Nella semi– con la certezza della medaglia (nellasi assegnano due bronzi) –ha sfoggiato varietà di colpi e una buona tenuta del ring. Niente da fare per Suwannapheng che nella terza e ultima ripresa ha subìto anche un (discutibile) conteggio dell’arbitro. Per la thailandese c’è il bronzo insieme a Chen Nien (Taipei).