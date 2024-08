Pesce allevato in Italia è garanzia di qualità

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 6 agosto 2024) L’Associazione dei Piscicoltori di Confagricoltura chiede l’indicazione di origine per ilanche al ristorante Il nostro Paese primo consumatore al mondo di spigole e orate, ma ne produciamo appena il 20%. “E’ necessario far conoscere al consumatore l’origine del prodotto, non solo al supermercato, dove è già obbligatorio, ma anche al ristorante, dove non abbiamo informazioni sulche scegliamo, né conseguentemente, garanzie di tracciabilità”. Pier Antonio Salvador, presidente dell’API, l’Associazione dei Piscicoltori di Confagricoltura che rappresenta il 90% delle aziende di acquacolturane, evidenzia l’importanza di una maggiore informazione sulche viene consumato nella ristorazione, soprattutto nel periodo estivo, in cui c’è un notevole incremento della domanda proporzionale all’aumento del flusso turistico nel nostro Paese.