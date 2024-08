Paura a Pesaro | auto a fuoco e forti esplosioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

6 agosto 2024 – Due auto sono andate a fuoco nella notte tra lunedì e martedì in via Correnti, nella zona di Piazza Redi. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente e hanno devastato una Ypsilon 10 e una Panda che erano parcheggiate di fronte al civico 22. Sono stati attimi di paura per i residenti che si sono svegliati di soprassalto e che hanno visto le fiamme alte fino al primo piano dello stabile appena ristrutturato. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Ignote per ora le cause dell'incendio, all'interno delle auto non c'era nessuno. I due mezzi sono andati completamente distrutti.