Olimpiadi di Parigi 2024 l’Algeria difende Imane Khelif | perseguiremo chiunque la offenda

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Il governo delfa una promessa: “sarà perseguitooffenderà la pugile.” Il ministro algerino dello sport, Abderrahmane Hammad, in un post sui social ha annunciato che ci si scaglierà nei confronti di chi attacca in modo continuo e ingiustificato la pugile algerina. “Continuano gli attacchi contro la nostra campionessada parte di un organismo non riconosciuto dal CIO.– ha dichiarato il ministro algerino – ha mobilitato risorse straordinarie per perseguire tutti coloro che hanno fatto e fanno del male alla nostra eroina, e risponderemo a tutte le provocazioni con rigore e forza. La nostra energia perree le donne algerine in generale è inesauribile. Viva“. L'articolodi: “la” CalcioWeb.