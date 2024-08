Nuoto di fondo allenamenti per la 10 km olimpica ancora cancellati | Senna non balneabile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Una situazione surreale. Lacontinua a far discutere in questi Giochi Olimpici di Parigi 2024. La sede prescelta per le gare a Cinque Cerchi deldiè tema di dibattito e di forte contrarietà. Le condizioni del fiume della capitale francese risultano non adatte alla balneabilità, anche a fronte delle problematiche emerse nel corso delle prove di triathlon. Nei fatti, gliin programma oggi martedì 6 agosto sono statia causa delle condizioni dell’acqua, che gli organizzatori hanno definito “non adatta per nuotare“. Siamo arrivati a quota cinque training saltati dall’inizio delle Olimpiadi. A questo punto, è da capire come ci si vorrà comportare e tanto dipenderà dal meteo e dal livello di batteri presenti nel fiume.