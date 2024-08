Non corteggiare le donne vestirsi in modo sobrio e niente caffè al banco | il surreale vademecum per gli agenti italiani in Albania

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) “Evitare dilealbanesi“, ma anche diin“poco” o di chiedere modifiche ai piatti nel menù. Sono alcuni dei 14 consigli contenuti nel “di regole deontologiche” consegnato ai 45della Polizia penitenziaria che presteranno servizio a Gjader, in, nel mini-carcere – dalla capacità massima di venti detenuti – costruito accanto al centro per il rimpatrio gestito dall’Italia, allo scopo di ospitare i migranti che dovessero commettere reati durante la permanenza. Il documento, pubblicato nei giorni scorsi da Huffpost, premette che “la popolazione albanese è molto ospitale”, ma, aggiunge, “occorre tenere presente qualche utile accorgimento”. E i primi esempi tradiscono una certa influenza dei cliché: “Gli albanesi non amano essere sottovalutati, nel senso mai presentarsi con un approccio di superiorità”.