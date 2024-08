Meloni e il bilancio di due anni di governo In Cina con Ginevra? Dimostro che carriera e maternità sono compatibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – "Non avrei potuto fare di più". Dopo duealla guida di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia, si dichiara soddisfatta dei risultati raggiunti. In una lunga intervista esclusiva pubblicata sul settimanale Chi, in edicola da domani, la premier ha affrontato temi politici, dalle riforme ai rapporti con gli alleati di, ma anche argomenti che riguardano la vita personale come la separazione da Andrea Giambruno ("il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia", “faremo giorni di vacanze insieme”) e l’impegno di conciliare il ruolo di madre con i doveri istituzionali, fino ai punti più scottanti, come il confronto con l’opposizione, la Rai, la questione femminile. "Il miopersonale è che non avrei potuto fare di più. Tanto che quest’anno penso di dovermi imporre qualche giorno di riposo, più del solito.