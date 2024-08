Khelif e Lin sono uomini L’Iba torna all’attacco e chiarisce | I test non mentono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Il caso di Imanee Lin Yu-Ting, le due discusse atlete che si apprestano a disputare le rispettive finali di categoria alle Olimpiadi di boxe femminile a Parigi, non accenna a placarsi. Innanzitutto, va detto che la questione, dopo tante zuffe e polemiche, andrebbe riportata nel suo cono reale. Non si tratta (o non dovrebbe trattarsi) di una discussione politica né di un caso di “mancata inclusione” – o viceversa -, ma di una vicenda legata alla regolarità delle competizioni e alla lealtà sportiva. Che assume un significato ancora più rilevante perché il pugilato è uno sport di contatto e nei combattimenti è in gioco la salute delle atlete, che dovrebbe essere la prima preoccupazione per tutti.