IO SOGNO PER VIVERE di Steven Spielberg | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 6 agosto 2024) Ioperè una raccolta di interviste e riflessioni personali del regista, pubblicata dalla casa editrice Wudz, il 6 marzo del 2024. Trama Attraverso le parole di, il libro ci offre un affascinante viaggio all’interno della mente di uno dei più grandi registi di tutti i tempi, dai primi filmati amatoriali realizzati durante l’infanzia fino agli ultimi successi hollywoodiani. Le interviste e gli articoli svelano i retroscena dei suoi film più famosi come Lo Squalo, E.T. – L’Extraterrestre e Jurassic Park, pellicole che lo hanno consacrato come il maestro dei blockbuster, un genere che oggi gode di rispetto perché ha dimostrato di poter fare buon cinema di intrattenimento, affrontando temi spesso profondi.