In viaggio con i bimbi? ‘niente smartphone ma racconti e risate’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 agosto 2024) Estate: incon imaLe vacanze estive e l’estate in genere, sono i momenti ideali per staccare dalla routine quotidiana e godersi delle meritate vacanze in famiglia. Tuttavia, ilverso le destinazioni prescelte, può spesso trasformarsi in un’occasione unica per rafforzare i legami familiari. Seguendo i consigli del pediatra Italo Farnetani che invita a limitare l’uso die tablet a favore di conversazioni e giochi, che coinvolgano tutti i membri della famiglia, probabilmente i bambini vivranno la vacanza come un’esperienza indimenticabile.con bambini -Ansa- Notizie.