Il saluto a Giorgio | Nonostante l’età ha lasciato un segno

(Di martedì 6 agosto 2024) Il paese di Fagnano Olona piange la scomparsa diNoris, diciottenne deceduto in Sardegna.stava trascorrendo le vacanze a Loiri Porto San Paolo, sulla costa nord-orientale della Sardegna. Si trovava a Cala Girgolu, a San Teodoro, con gli amici di Gornate Olona, quando è stato improvvisamente colto da un malore mentre nuotava ed è morto.era conosciuto e benvoluto non solo dai familiari, ma anche dai vicini e dagli amici che erano con lui, dopo l’esame di maturità superato al Bernocchi di Legnano. Ieri il paese si è radunato per dargli l’ultimonella chiesa di San Gaudenzio, dove nel primo pomeriggio si è celebrata la messa di suffragio. La comunità si è stretta attorno alla famiglia Noris, che ha dovuto affrontare un secondo dolore con la recente perdita del nonno di, Silvano Taddeo, deceduto a causa del dolore per la morte del nipote.