Il mistero della mummia urlante d’Egitto forse ha una soluzione Cosa dicono gli esperti

(Di martedì 6 agosto 2024) Per decenni archeologi e scienziati si sono interrogati su un misterioso ritrovamento effettuato in Egitto circa 90 anni fa. Sotto indagine, per tutto questo tempo, ladi una donna rinvenuta durante una spedizione archeologica del 1935 a Deir el-Bahari, nei pressicittà di Luxor. Lasi trovava in una bara di legno, con le gambe stese e le braccia incrociate sulla zona inguinale. Ma a sconcertare gli uomini che la trovarono fu la sua espressione, a dir poco insolita e sinceramente agghiacciante. A differenza di altri reperti simili che sono esposti nei musei di tutto il mondo, la donna misteriosa fu subito soprannominata “la” per la smorfia di terrore scolpita sul suo viso. Un ritrovamento anomalo che per decenni ha scatenato ipotesi e causato domande sul perché di quella strana anomalia.