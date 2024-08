Ho sentito abbastanza Unomattina estate Alessandro Greco stacca il collegamento con l’ospite

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Polemiche durante la puntata di oggi, 6 agosto, di, il programma condotto dae Greta Mauro. Tra i tanti argomenti trattati si è parlato dell’eredità. Tra gli ospiti inanche la famosa avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace. Per chi non la conoscesse, si tratta di una delle maggiori esperte in diritto di famiglia. Recentemente aveva fatto parlar e di sé per aver abbandonato la difesa di Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi. >> “Come vive oggi e com’è diventato”. Alberto Tomba, completamente sparito: che fine ha fatto il re dello sci Il suo giudizio era stato tagliente: “Perché ho rinunciato alla difesa di Francesco Totti? Perché mi piacciono le cause che portano all’affermazione del miglior interesse per i figli.