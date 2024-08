Deadpool & Wolverine | ecco cosa ha sacrificato Henry Cavill per comparire nel suo cameo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024) La dedizione diper il suoa sorpresa inlo ha fatto perfino sentir male, come rivela il regista Shawn Levy. Adesso lo possiamo dire.ha fornito l'occasione per un mini-debutto dinell'MCU. L'ex interprete di Superman ha avuto l'occasione di partecipare al cinecomic che sta infrangendo tutti i record di incassi in una sorpresa che ha lasciato i fan a bocca aperta. Adesso cheè nei cinema da due settimane,si è sentito libero di offrire uno sguardo ravvicinato alla sua versione di, versione in cuisi imbatte mentre va in cerca di Logan nel Multiverso per convincerlo ad aiutarlo a salvare la sua linea temporale.