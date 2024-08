Cosa succede ora col figlio Achille Martina Colombari e Billy Costacurta la bufera non è passata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024), arrivano aggiornamenti sulla delicata situazione che vede protagonista il. Oggi 19 anni, già in passato peer i suoi eccessi era finito al centro della cronaca ma a metà luglio scorso si è scatenato un vero e proprio caso. Poche settimane fa, dunque, l’erede dell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore del Milan postava su Instagram immagini di pacchi di soldi e bustine con dentro della strana polvere rosa. Le foto, in cui c’era il tag alla madre, erano accompagnate da alcune scritte forti come “che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!”. E ancora: ”Vai come si traffica!”; “Quando seipuoi spostarne quanta ne vuoi!”.in quel momento festeggiava il suo compleanno in barca e sotto le immagini sono apparsi commenti poco piacevoli provenienti dall’account di