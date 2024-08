Consegnati radar e armi l' aiuto di Mosca a Teheran | verso l' attacco a Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Il dubbio non è tanto se ci sarà o no l'dell'Iran a, che ormai sembra inevitabile. Ma la sua intensità, e con essa la possibilità che si inneschi una nuova pericolosa escalation nella regione. Negli ultimi giorniha spostato lanciamissili e condotto esercitazioni militari, in preparazione dell'contro. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi, tutto indica che l'Iran si sta preparando a condurre unnei prossimi giorni. Le fonti non conoscono l'entità del ruolo di Hezbollah in una potenziale risposta iraniana all'uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh.