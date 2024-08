Calcio Serie D La Folgore alla prova del Novara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo la sconfitta di misura con l’Under 23 dell’Atalanta che parteciperà per il secondo anno di fila al campionato diC, è già tempo di un secondo test per laCaratese che domani alle 18 allo Sportitalia Village di Verano Brianza se la vedrà con un’altra formazione professionistica. Ospite degli azzurri sarà ilche poi rivedremo sabato al “Mino Favini“ di Meda contro il Renate nella sfida valida per la Coppa Italia diC. Mister Carobbio, sulla base dei primi 90 minuti di Caravaggio di settimana scorsa, chiederà sicuramente ai suoi qualche minuto in più sul piano della resistenza. "La condizione atletica tra noi e l’Atalanta era diversa, ma forse potevamo mantenere il ritmo qualche minuto in più. Invece a un certo punto siamo mancati di condizione, ci hanno sovrastato e abbiamo sofferto più del dovuto" dice il tecnico. Ro.San.