Bucchioni | Da Chiesa ci si aspettava altro alla Juventus Ora pesa un fattore!

(Di martedì 6 agosto 2024) Enzoha espresso il suo punto di vista in meritosituazione legata al futuro di Federico, al quale attribuisce la mancata capacità di affermarsi nel contesto della. IL RENDIMENTO – Federicoè una delle incognite del futuro della. Il calciatore italiano è ormai un separato in casa, stante la sentenza irrogata dal tecnico Thiago Motta, al termine del match con il Brest, con cui si è ribadito che il calciatore non rientri nei piani della società bianconera. Il giornalista Enzosi è pronunciato sul tema ai microfoni di Radio Sportiva, ribadendo un concetto relativostoria vissuta daai piemontesi: «Il giocatore ha faticato a inserirsi nella, ma anche da lui ci sidi più. Nel frattempo è arrivato un nuovo allenatore, c’è un nuovo progetto calcistico nel quale potrebbe avere un ruolo.