WWE | Dominik Mysterio si paragona ad Anaki Skywalker di Star Wars

(Di lunedì 5 agosto 2024) Come abbiamo visto in quel di SummerSlam, la telenovela che coinvolge, Liv Morgan e Rhea Ripley ha preso una “tragica” piega per Mami. Il suo Dom Dom l’ha tradita schierandosi definitivamente con la WWE Women’s World Champion spezzandole il cuore. Orasiad un celebre personaggio della saga di, ossia. Il tradimento di Dirty Domha definitivamente tradito Rhea Ripley a favore di Liv Morgan. Nel “spiegare” la portata del suo gesto, Dirty Dom ha fatto riferimento ad un celebre personaggio di, ossia. Quest’ultimo passò dall’essere un leggendario Jedi per abbracciare il lato oscuro della forza assumendo le vesti dell’alter ego Darth Vader. Ebbene, nel commentare un post social WWE, Dom Dom ha proprio fatto riferimento al celebre personaggio della saga. Qui sotto il post.