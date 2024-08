Uk Starmer annuncia l’invio di un esercito di agenti specializzati per far fronte alla violenza dei gruppi di ultradestra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un “di” per affrontare i disordini scatenati daidell’nel Regno Unito. Adrlo è stato il premier britannico Keirdopo la riunione del comitato per le emergenze Cobra, convocato nella mattina del 5 agosto a Downing Street. “Questa non è una protesta, è purae non tollereremo attacchi alle moschee o alle nostre comunità musulmane“, ha detto il primo ministro laburista che ha respinto la proposta giunta da alcuni deputati di riunire il Parlamento, chiuso per la pausa estiva.ha anche promesso “condanne rapide” per i responsabili dei disordini. Fra le misure previste, c’è infatti l’accelerazione dell’attività giudiziaria al fine di perseguire le decine di persone arrestate e incriminate per i violenti scontri all’insegna dell’odio contro i migranti e i musulmani. “Rafforzeremo la giustizia penale.