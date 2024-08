Thomas Ceccon è la star delle Olimpiadi 2024 ma lui frena | Non sessualizzatemi per favore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’uomo del momento è sicuramente lui:. Complice anche l’oro vinto nei 100m dorso, il nuotatore azzurro è diventato una vera e propriadei social. E di certo non per le sue doti sportive. O meglio, non solo. Ma a farla da padrona sul web è sicuramente il suo stile spontaneo e misterioso, con uno sguardo di ghiaccio che non fa trasparire emozioni. Un personaggio anche atipico, che è passato dal lamentarsi dell’organizzazione (“Qui si mangia male, fa caldo e manca l’aria condizionata”, aveva detto) al dormire in un parco. Insomma, sui generis. Andrebbe definito così, ma non tutti (o meglio, tutte). Perché i social sono letteralmente impazziti per. Sono tantissime le sue fan che hanno popolato X con suoi video, accompagnati da sinceri apprezzamenti per la bellezza del campione azzurro. “Santa madre del verbo divino”, esclama, evidentemente felice, un’utente.