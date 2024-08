Positivo bilancio per la prima edizione dei Petrarca Summer Camp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 –per ladei. Il progetto, promosso dalla Ginnasticacon il contributo dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Arezzo, ha coinvolto atleti agonisti e non agonisti a cui è stata proposta l’occasione di vivere un’estate all’insegna di sport, socializzazione e divertimento. La duplice volontà era infatti di fornire un supporto alle esigenze delle famiglie nel periodo senza scuola e, allo stesso tempo, di offrire l’opportunità di dar seguito all’attività fisica e motoria, facendo affidamento su disponibilità e professionalità dei tecnici della società aretina. Ihanno coinvolto atleti e atlete di diverse fasce d’età, prevedendo un’alternanza tra momenti di allenamento in palestra e momenti di svago in più luoghi cittadini quali il Blue Team Multiparco.