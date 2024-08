PictoChat un tuffo nel passato o in un presente alternativo? | la storia della chat del Nintendo DS

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di lunedì 5 agosto 2024) “”, l’applicazione preinstallata sulle consoleDS,DS Lite eDSi, rappresenta un affascinante esperimento di comunicazione digitale che ha trovato il suo posto nel cuore degli appassionatie non solo. Questo programma, concepito per permettere la comunicazione fino a sedici persone tramite una connessione wireless LAN, ha saputo conquistare gli utenticonsole portatilecon la sua semplicità e versatilità, guadagnandosi il premio “Excellence Prize for Entertainment” al Japan Media Arts Festival del 2004. L’interfaccia disfrutta appieno le potenzialità dello schermo tattile delDS, consentendo agli utenti di digitare testo tramite una tastiera su schermo o di disegnare e inviare immagini.