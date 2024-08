Parigi 2024 pallanuoto maschile | Italia sconfitta dalla Grecia 9-8 perso il primato nel girone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arriva la primaper il Settebello alle Olimpiadi di. L’è stata infatti9-8nell’ultima gara della fase a gironi nel gruppo A della. Nonostante la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta già ottenuta, si tratta di unapesante per i ragazzi di Sandro Campagna, che perdono così il primo posto nela favore proprio degli ellenici, e devono aspettare il risultato di Croazia-Stati Uniti di questa sera per conoscere la propria posizione e dunque il proprio avversario ai quarti di finale. Se la nazionale balcanica dovesse vincere, supererebbe a sua volta gli azzurri, che dunque col terzo posto affronterebbero l’Australia.