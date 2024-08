Parigi 2024 ginnastica D’amato d’oro | Ho gareggiato anche per Asia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Da quandoè fuori per infortunio, ho preso l’abitudine e gareggio perlei e per le persone che mi stanno vicino. Soprattutto per me stessa perché credo di essermi riuscita a prendere una grande rivincita. C’è stato un pizzico di fortuna. Gareggiare con Simone e Rebeca è già stato grande. Essere in finale alla trave era già fantastico, C’è stata questa opportunità e l’ho colta con piacere. La stessa emozione nel partecipare lo provata al corpo libero. La medaglia è un qualcosa in più, ma l’ho vinto e provo a godermelo“. Queste sono le parole di un’emozionata Alice, medagliaalle Olimpiadi dinella: finale alla trave da sogno per l’atleta azzurra. Bronzo, anch’esso storico, per la diciassettenne italiana Manila Esposito, a sua volta entusiasta nel post-gara: “Già poter essere qui è un’emozione unica e mai avrei pensato a una medaglia.