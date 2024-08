Ora i rossoblù hanno fretta Logan Costa e Sutalo in cima alla lista di Sartori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il triangolare di Bolzano, oltre ad accendere un campanello d’rme per l’imbarcata presa col Bochum, una cosa l’ha dimostrata plasticamente: basta mettere un centrale esperto al centro della difesa, l’ultimo arrivato Erlic (che ha debuttato nell’1-0 col Sudtirol, andando perfino in gol) e i conti cominciano a tornare. A maggior ragione Italiano adesso confida che gli venga consegnato in tempi rapidi il cosiddetto sostituto di Calafiori. Mats Hummels (35), dopo due settimane nel pensatoio, non può continuare a tenere il Bologna in ambasce: una risposta definitiva è attesa ora o mai più. Nel frattempo da giornie Di Vaio dragano la pista(23), centrale capoverdiano che gioca in quel Tolosa che ha appena ceduto Dallinga al club