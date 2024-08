MeteoGiuliacci vero cambiamento | ecco la data della fine del caldo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) C'è aria disul versante del meteo: il grandeha i giorni contati. A fornire le previsioni e le tendenze meteo per i prossimi dieci giorni "si intravede ladi questa lunga ed estenuante ondi", spiega gli esperti del sito. Insomma, aspettiamo l'arrivo di aria fredda Nord Atlantica in gradi di far calare le temperature. Quando finirà ilintenso? Non subito. Fino a sabato 10 agosto non se ne parla, spiega Andrea Tura nel sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. Tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto avremo ii primi temporali di calore a ridosso dei rilievi alpini, in Pianura Padana e forse su buona partezona centro-orientale. A cominciare da domenica 11 e lunedì 12 agosto ci saranno le condizioni per la "formazione di temporali molto forti solo sulle Alpi e in un primo momento sulle zone di alta pianura.