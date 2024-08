Marotta un segno di continuità con Thohir e Zhang! Poi altri poteri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024)lo scorso 4 giugno è stato nominato presidente dell’Inter dalla nuova proprietà nerazzurra, il fondo americano Oaktree. Calcio e Finanza svela qual è l’anello di congiunzione con i due predecessori, vale a dire. Poidettagli sugli incarichi che spettano ae non solo– Giuseppe, oltre a ricoprire la carica di Amministratore Delegato dell’area Sport, lo scorso 4 giugno è stato nominato presidente dell’Inter in seguito al passaggio di proprietà da Suning a Oaktree. Secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, che ha consultato i documenti relativi all’ultimo CdA,non riceverà alcun compenso aggiuntivo per la carica di presidente. Questo è un ulterioredicon il recente passato interista poiché né Erickné Stevenavevano ricevuto stipendi aggiuntivi per la carica di presidente.