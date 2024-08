Le lacrime devastanti di Tom Kim campione di golf sudcoreano solo ottavo in finale Il risultato lo obbliga al servizio di leva

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tom Kim, ilista, ha chiuso le Olimpiadi con grande amarezza. Un doppio bogey gli ha impedito di raggiungere il podio, relegandolo all’posto. Questolo ha lasciato devastato, sapendo che un piazzamento tra i primi tre gli avrebbe permesso di evitare ilmilitaretorio in Corea del Sud.Leggi anche: Claire Michel ricoverata dopo aver nuotato nella Senna: il Belgio si ritira dal triathlon Kim, visibilmente scosso, ha confessato di non essersi mai sentito così. Le suee il volto segnato parlano di delusione e fatica. Ha lavorato duramente per arrivare ai Giochi, ma i colpi finali sono stati un incubo. Scottie Scheffler, vincitore dell’oro, è intervenuto per consolarlo, cercando di lenire la sua amarezza. Latoria in Corea del Sud La situazione di Kim è complicata.