Jimmy Carter vuole vivere abbastanza per votare Kamala Harris

(Di lunedì 5 agosto 2024) A pochi mesi dal suo centesimo compleanno,farsi un ultimo grande regalo:per potercontro Donald Trump. A svelarlo è stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti al figlio Chip, come riportato dal nipote Jasonall’Atlanta Journal-Constitution., candidata democratica, affronterà Trump nelle elezioni presidenziali del 5 novembre, mentrecompirà 100 anni un mese prima, il 1° ottobre., che ha guidato il Paese dal 1977 al 1981, è il più anziano ex presidente vivente. A febbraio del 2023 la famiglia aveva annunciato il passaggio dell’ex leader democratico alle cure palliative domestiche.