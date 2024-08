Inzaghi all’Inter | ‘No al braccetto sì alla quinta punta’ L’opzione ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Simonenecessita di unapunta e se dovesse scegliere tra un nuovoe un nuovo attaccante, la scelta ricadrebbe senza dubbio su quest’ultimo. L’Inter ci lavora. PRIORITÀ – L’Inter ha bisogno di un nuovo attaccante. Ad oggi è l’esigenza più impellente, più del famosomancino. Simonene è convinto, a maggior ragione dopo lo stop muscolare di Mehdi Taremi e i nuovi guai (oggi esami) per Marko Arnautovic. La coperta è corta, serve necessariamente allungarla. Per il ruolo dinon c’è fretta e nemmeno tutta questa necessità. Yann Aurel Bisseck cresce bene e in allenamento viene costantemente provato proprio nel ruolo di difensore sinistro. Non è da escludere un suo impiego durante una delle due ultime amichevoli precampionato. Dunque, meglio guardare al problema in avanti.