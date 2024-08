Inchiesta Liguria | Toti Spinelli e Signorini a giudizio immediato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) E' stata fissata per il prossimo 5 novembre davanti alla prima sezione del Tribunale di Genova la data dell'inizio del processo per l'ex governatore ligure Giovanni, il terminalista e imprenditore portuale Aldoe l'ex presidente del porto di Genova Paolo Emilio, nell'ambito dell'sulla corruzione in. Il gip Paola Faggioni ha accolto la richiesta dicautelare per i tre imputati, citati incon accuse che perriguardano le ipotesi di corruzione e finanziamento illecito, mentre perquella di corruzione. E' inoltre stabilito entro 15 giorni dalla notifica del decreto emesso oggi il termine per le parti per presentare eventuale richiesta di accesso a riti alternativi, quali ilabbreviato o l'applicazione della pena.