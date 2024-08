Incappucciato e con la mascherina | Tamberi in partenza per Parigi con la moglie – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Inper, direzione Giochi Olimpici. Dopo essere stato ricoverato in ospedale per un calcolo renale e per febbre alta, Gianmarcoe con la– è partito con un giorno di ritardo verso la capitale francese insieme allaChiara Bontempi. Dopo la nottata, l’atleta italiano ha deciso di gareggiare in quella che sarà la sua ultima edizione dei Giochi: mercoledì 7 agosto ci saranno le qualificazioni, domenica 10 la finalissima del salto in alto. Da capire, ora, in quali condizioniriuscirà a entrare in gara.