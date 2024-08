Il Samsung Galaxy Z Flip 6 è lo smartphone protagonista delle Olimpiadi ma dovresti farci un pensierino anche tu?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono pochi i pezzi di tecnologia moderna che ispirano nostalgia come iphone. C'è qualcosa di particolare in loro e, sebbeneabbia già superato diverse generazioni di Z, la novità di questipieghevoli non si è ancora esaurita. Tutti, ma proprio tutti hanno guardato con curiosità lo Z6 ogni volta che l'ho tirato fuori nel periodo in cui l'ho testato, quindi sì, è ancora un telefono decisamente interessante. E seè stato il primo brand a riportare in vita il classico telefono pieghevole, di sicuro non ha intenzione di fermarsi ora, con l'ultimo6 che è arrivato a spiazzare la concorrenza con una seria dotazione.