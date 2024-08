Giochi l’atleta Michel ricoverata dopo la gara nella Senna il Belgio ritira la squadra dal triathon

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilhato la suadalla staffetta triathlon in programma oggi a Parigi.Claireè stata colta da un malore enel centro clinico del Villaggio Olimpico, come riportano l’Equipe e il New York Times. La triatleta risulta infettata dal batterio dell’Escherichia coli (che può causare problemi allo stomaco e all’intestino).aveva partecipato alla prova individuale di triathlon mercoledì nelle acque dellae ha accusato problemi alcuni giorni. Il Comitato Olimpico delnon ha fornito dettagli sul suo stato di salute, i media locali però parlano di infezione da escherichia coli. Parigi,belgaper infezione virale Nel mirino la qualità delle acque del fiume della capitale che ha causato la cancellazione di diversi allenamenti prima delle gare individuali e anche prima della staffetta.