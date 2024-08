Entra in acqua per un bagno ma non riemerge | 72enne muore nel lago d’Iseo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sarnico. Non si fermano le tragedie nelle acque bergamasche: un uomo di 72 anni è morto nel, a Sarnico, mentre faceva un. L’allarme nel tardo pomeriggio di lunedì 5 agosto, poco dopo le 18: secondo le prime informazioni, l’uomo èto indai gradini che si trovano in fondo al pontile situato davanti al lido Nettuno e non è più riemerso. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie, preoccupata dal suo mancato rientro. Sul posto per le ricerche sono un elicottero, il nucleo Saf dei vigili del fuoco di Bergamo, i vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio, un’automedica, un’ambulanza della Croce Blu Basso Sebino e i carabinieri di Sarnico. Il corpo delè stato recuperato poco dopo le 19 non lontano dai gradini, a circa tre metri di profondità: nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.