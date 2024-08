Controlli Da oggi entrato in funzione i telelaser sulle strade urbane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dasi accendono iper la rilevazione della velocità. L’amministrazione comunale ha indicato le prime tre zone (non specificando gli orari e i giorni) dove in questa prima settimana entreranno ini dispositivi mobili: si tratta di strada di Pescaia, che sarà sempre controllata, e delle zone di Taverne d’Arbia e Isola d’Arbia, nei collegamenti da e verso la città. Ogni settimana, con la diffusione del bollettino della viabilità, saranno annunciate anche le zone sottoposte a controllo. Una novità che indurrà gli automobilisti a restare nei limiti (per esempio in Pescaia di 60 chilometri orari) per non incorrere in sanzioni salate.