Bologna in ’collaudo’ Italiano merita fiducia

(Di lunedì 5 agosto 2024) "Lo scivolone col Bochum? Alsta succedendo quello che, quando c’è un cambio di allenatore e ci si lascia alle spalle un sistema di gioco collaudato, è quasi nell’ordine delle cose. Il calcio dinon è lo stesso di Motta e le novità non possono essere metabolizzate subito, serve tempo. Io poi dico sempre che nelle amichevoli estive non puoi pretendere di vedere: nella migliore delle ipotesi puoi intravedere". Renzo Ulivieri vede, intravede e spesso provvede, come si conviene al presidente dell’Associazione Allenatori. Un presidente itinerante, che in pochi giorni ha visitato i ritiri di Monza,, Torino, Cremonese e Cittadella. Viaggi di piacere e di studio, perché il calcio, oltre che insegnarlo sui banchi di Coverciano, lo si può apprendere tutti i giorni anche a ottantatré anni. Ulivieri, ilha chiuso il ritiro rimediando quattro ceffoni.