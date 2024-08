Bitcoin fine di un’illusione? Troppi rischi crollano le criptovalute | persi 400 miliardi in un giorno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) C’è panico in Borsa, i venti di guerra spaventano gli investitori e si assiste a una fuga dagli investimenti ao, ossia quelli più “volatili“. Primi fra tutti, i tanto discussi, ledigitali che hanno rappresentato una specie di illusione di facile arricchimento per molti. In questa congiuntura difficile, ilha toccato i minimi da Gennaio: il valore complessivo delle “valute digitali” si è ridotto della cifra monstre di 400in un solo. Questo calo vertiginoso è conseguenza del preoccupante -12,4% che ha colpito la Borsa di Tokyo nella notte, e che ha gravemente penalizzato tutti i listini orientali. Così, ilè scivolato sotto quota 50.000 dollari, anche se durante la giornata ha registrato un leggerissimo recupero. Quello che è certo è che per gli investitori in valute viruali si tratta di un tracollo drammatico.