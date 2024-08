Barlaam guida la spedizione azzurra | L’oro di Tokyo? Ora sono più forte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) "Pronto a perdere, ma non disposto a farlo": la maturità di Simoneè tutta in questa frase. In questi annicambiate tante cose, soprattutto la consapevolezza di sé. Il milanese, tesserato con le Fiamme Oro, cercherà di vivere una Paralimpiade diversa a Parigi, svagandosi il più possibile tra un match con Nintendo, qualche disegno e fumetti da leggere. Daa Parigi che percorso è stato? "È stato un percorso importante,cresciuto, ho capito molte cose grazie ache è stata una bella esperienza. Ho appreso cose di me che mi rendono la persona cheoggi. È passata tanta acqua sotto i ponti e nelle piscine". Come è cambiato?migliorato dal punto di vista atletico e personale, vanno di pari passo.più a conoscenza dei miei limiti. Non è necessariamente una cosa negativa conoscere i propri punti deboli.